Бойовики з ночі обстрілюють позиції ЗСУ під Авдіївкою та Красногорівкою з "Градів" та мінометів – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська із півночі і протягом дня обстрілюють позиції українських військових з танків, градів та мінометів. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО, передає УНН.
"Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню з 00.00 9 лютого російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї", - повідомляє прес-центр
За даними Штабу, на Маріупольському напрямку окупантами були обстріляні позиції ЗСУ в районі Красногорівки із РСЗВ БМ-21 “Град”, танків та 120 мм мінометів.
Крім того на Донецькому напрямку обстріляні позиції українських військових в Авдіївки із застосуванням мінометів 120 та 82 мм калібру.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 9 лютого, у зоні проведення АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції Українських військових.