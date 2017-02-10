Боевики с ночи обстреливают позиции ВСУ под Авдеевкой и Красногоровкой с "Градов" и минометов - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска в ночь на 10 февраля в течение дня обстреливают позиции украинских военных из танков, градов и минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00.00 9 февраля российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного минскими договоренностями оружия", - сообщает пресс-центр
По данным штаба, на Мариупольском направлении оккупантами были обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки с РСЗО БМ-21 "Град", танков и 120 мм минометов.
Кроме того, на Донецком направлении обстреляны позиции украинских военных в Авдеевки с применением минометов 120 и 82 мм калибра.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 9 февраля, в зоне проведения АТО боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных .