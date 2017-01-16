Бойовики з гармат та мінометів обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Луганщині бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців з гармат та мінометів. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
“Протягом минулої доби та після півночі десять раз відкривався вогонь у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування”, — повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.
Зокрема, по позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Золоте, сіл Троїцьке, Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району російсько-окупаційні війська дев’ять разів застосовували 120-мм і 82-мм міномети, протитанкові керовані ракети, автоматичні та протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
У напрямку смт Станиця Луганська вівся обстріл з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.