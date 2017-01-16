Боевики из пушек и минометов обстреляли позиции ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Луганской области боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из пушек и минометов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
“За прошедшие сутки и после полуночи десять раз открывался огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения”, — сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи города Золотое, сел Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района российско-оккупационные войска девять раз применяли 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые управляемые ракеты, автоматические и противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В направлении пгт Станица Луганская велся обстрел из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.