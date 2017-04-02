Бойовики вперше за багато місяців не застосували важке озброєння на ділянці Павлопіль-Широкине
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Важке озброєння на ділянці маріупольського напрямку Павлопіль-Широкине минулої доби не застосовувалось вперше за багато місяців. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Слід відзначити, що вперше за багато місяців на цих рубежах окупанти не застосовували важке озброєння”, — сказав він.
Загалом, за його словами, близько двох третин ворожих обстрілів припадає на цю ділянку фронту.
Проте, по одному мінометному обстрілу збоку противника сталося вчора у Красногорівці та Березовому.
Всього минулої доби на маріупольському напрямку відбулося 22 ворожих обстріли, 2 з них із застосуванням важкої зброї.
Крім того він нагадав, що донецька поліція продовжує підбивати підсумки ворожого обстрілу Красногорівки, що відбувся днями. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження семи приватних будинків.
Як передавав УНН, бойовики за добу режиму “тиші” 37 разів обстріляли сили АТО.