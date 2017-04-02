Боевики впервые за много месяцев не применили тяжелое вооружение на участке Павлополь-Широкино
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Тяжелое вооружение на участке мариупольского направлении Павлополь-Широкино прошлой суток не применялось впервые за много месяцев. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Следует отметить, что впервые за много месяцев на этих рубежах оккупанты не применяли тяжелое вооружение", - сказал он.
В целом, по его словам, около двух третей вражеских обстрелов приходится на этот участок фронта.
Однако, по одному минометному обстрелу со стороны противника произошло вчера в Красногоровке и Березовом.
Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 22 вражеских обстрелов, 2 из них с применением тяжелого оружия.
Кроме того, он напомнил, что донецкая милиция продолжает подводить итоги вражеского обстрела Красногоровки, который состоялся на днях. В частности, правоохранители зафиксировали повреждения семи частных домов.
Как сообщал УНН, боевики за сутки режима "тишины" 37 раз обстреляли силы АТО.