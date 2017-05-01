Бойовики випустили за добу по Катеринівці 25 мін

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35203 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 88651 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 96285 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 86168 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 110920 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77044 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86360 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96819 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88473 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 198859 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8м/с
40%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 11614 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 13773 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 15668 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 14654 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 13821 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 96281 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 198858 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 351579 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 286751 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18799 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16955 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 86165 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23701 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28651 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Бойовики випустили за добу по Катеринівці 25 мін

Київ • УНН

 • 7717 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом минулої доби незаконні збройні формування здійснили 12 обстрілів позицій українських військовослужбовців на луганському напрямку, зокрема випустили по Катеринівці 25 мін. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Бойовики випустили за добу по Катеринівці 25 мін

“Всього минулої доби на луганському напрямку сталося 12 ворожих обстрілів, з яких 3 з мінометів”, — розповів він.

А.Лисенко повідомив, що у Попаснянському районі бойовики неодноразово відкривали вогонь на лінії фронту Катеринівка-Троїцьке, обстріли припадали переважно на другу половину доби.

“Найбільш напружена ситуація спостерігалася в Катеринівці, де російські окупаційні війська випустили по позиціях ЗСУ близько 25 мін. Ще по одній збройній провокації з використанням мінометів відбулися у Новозванівці та Троїцькому”, — зазначив він.

За словами речника Міноборони з питань АТО, у Станично-Луганському районі окупанти вчора ввечері здійснили три гранатометних обстріли.

У Новоайдарському районі ворог по одному разу порушив режим тиші в Кримському та Лобачевому.

Як повідомляв УНН, внаслідок бойових дій в зоні АТО минулої доби загинув один український військовослужбовець і семеро зазнали поранень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,664.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,619.62