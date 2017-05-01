Бойовики випустили за добу по Катеринівці 25 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом минулої доби незаконні збройні формування здійснили 12 обстрілів позицій українських військовослужбовців на луганському напрямку, зокрема випустили по Катеринівці 25 мін. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Всього минулої доби на луганському напрямку сталося 12 ворожих обстрілів, з яких 3 з мінометів”, — розповів він.
А.Лисенко повідомив, що у Попаснянському районі бойовики неодноразово відкривали вогонь на лінії фронту Катеринівка-Троїцьке, обстріли припадали переважно на другу половину доби.
“Найбільш напружена ситуація спостерігалася в Катеринівці, де російські окупаційні війська випустили по позиціях ЗСУ близько 25 мін. Ще по одній збройній провокації з використанням мінометів відбулися у Новозванівці та Троїцькому”, — зазначив він.
За словами речника Міноборони з питань АТО, у Станично-Луганському районі окупанти вчора ввечері здійснили три гранатометних обстріли.
У Новоайдарському районі ворог по одному разу порушив режим тиші в Кримському та Лобачевому.
Як повідомляв УНН, внаслідок бойових дій в зоні АТО минулої доби загинув один український військовослужбовець і семеро зазнали поранень.