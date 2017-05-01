Боевики выпустили за сутки по Катериновке 25 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 12 обстрелов позиций украинских военнослужащих на луганском направлении, в частности выпустили по Катериновке 25 мин. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов, из которых 3 из минометов”, — рассказал он.
А.Лысенко сообщил, что в Попаснянском районе боевики неоднократно открывали огонь на линии фронта Екатериновка-Троицкое, обстрелы приходились преимущественно на вторую половину суток.
“Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Катериновке, где российские оккупационные войска выпустили по позициям ВСУ около 25 мин. Еще по одной вооруженной провокации с использованием минометов состоялись в Новозвановке и Троицком”, — отметил он.
По словам представителя Минобороны по вопросам АТО, в Станично-Луганском районе оккупанты вчера вечером совершили три гранатометных обстрела.
В Новоайдарском районе враг по одному разу нарушил режим тишины в Крымском и Лобачевом.
Как сообщал УНН, в результате боевых действий в зоне АТО прошедшие сутки погиб один украинский военнослужащий и семеро получили ранения.