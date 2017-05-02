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Бойовики випустили близько 20 мін по Кримському

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. На луганському напрямку основною "гарячою точкою" було Кримське, де бойовики двічі порушили режим тиші. Один із обстрілів був мінометним. При цьому випустили близько 20 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Бойовики випустили близько 20 мін по Кримському

“На луганському напрямку основною "гарячою точкою“ було Кримське, де бойовики двічі порушили режим тиші. Один із обстрілів був мінометним. При цьому випустили близько 20 мін”, — повідомив він.

Також О.Мотузяник зазначив, що три провокації з боку членів незаконних бандформувань сталися у Станично-Луганському районі та 1 — у Попаснянському. Практично завжди бойовики відкривали вогонь у темну пору доби.

“Усього за минулу добу на луганському напрямку сталося 6 обстрілів з боку бойовиків”, — підсумував О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, минулої доби четверо українських військових зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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