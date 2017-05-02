Боевики выпустили около 20 мин по Крымскому

"На луганском направлении основной "горячей точкой" было Крымское, где боевики дважды нарушили режим тишины. Один из обстрелов был минометным. При этом выпустили около 20 мин", - сообщил он.

Также О.Мотузяник отметил, что три провокации со стороны членов незаконных бандформирований произошли в Станично-Луганском районе и первое Попаснянском. Практически всегда боевики открывали огонь в темное время суток.

"Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 6 обстрелов со стороны боевиков", - подытожил О.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки четверо украинских военных получили ранения.