Бойовики випустили більше 150 боєприпасів на трьох позиціях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Минулої доби бойовики на донецькому напрямку тільки під Авдіївкою, Кам’янкою, та на позиції Шахта-Бутівка випустили більше 150 боєприпасів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Противник не шкодує боєприпасів. Лише під Авдіївкою, Кам’янкою та на позиції Шахта-Бутівка їх було випущено більше 150. Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь”, — сказав він.
Загалом по всьому фронту активність ворога не знижується. Противник вдень і вночі застосовує танки, гармати, міномети та снайперів. Найскладнішою ситуація залишається в районі Авдіївки та на сусідніх позиціях, традиційно окупанти активізуються у другій половині дня, намагаючись нанести вогневе ураження українським військам одразу з кількох напрямків. Важке озброєння незаконні збройні формування, що зосереджено у прифронтовій смузі, почергово вводиться в дію, обстрілюючи при цьому всі опорні пункти сил АТО. Один із майданчиків для ведення артилерійського вогню бойовики облаштували в школі с.Спартак.
Всього минулої доби на донецькому напрямку сталося 32 ворожих обстрілів, 16 з важкого озброєння.
Нагадаємо, минулої доби загинуло двоє українських військовослужбовців.