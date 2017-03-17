Боевики выпустили более 150 боеприпасов на трех позициях

"Противник не жалеет боеприпасов. Только под Авдеевкой, Каменкой и на позиции Шахта-Бутовка их было выпущено более 150. Украинские войска ведут интенсивный огонь", - сказал он.

В целом по всему фронту активность врага не снижается. Противник днем ​​и ночью применяет танки, пушки, минометы и снайперов. Самой сложной ситуация остается в районе Авдеевки и на соседних позициях, традиционно оккупанты активизируются во второй половине дня, пытаясь нанести огневое поражение украинским войскам сразу с нескольких направлений. Тяжелое вооружение, сосредоточенное в прифронтовой полосе, незаконные вооруженные формирования поочередно вводят в действие, обстреливая при этом все опорные пункты сил АТО. Одну из площадок для ведения артиллерийского огня боевики обустроили в школе с. Спартак.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 32 вражеских обстрела, 16 из тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки погибли двое украинских военнослужащих.