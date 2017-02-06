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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики випустили 180 снарядів з мінометів на маріупольському напрямку – Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кількість ворожих обстрілів на рубежах Маріупольського напрямку перевищує аналогічні показники на двох інших напрямках і вогонь ведеться по всій лінії фронту, у тому числі і з застосування важкої зброї. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Бойовики випустили 180 снарядів з мінометів на маріупольському напрямку – Міноборони

"Як і раніше бойові дії ведуться по всьому фронту, противник застосовує важке озброєння, веде вогонь і вдень і вночі. Російсько-окупаційні війська випустили по нашим позиціям більше 180 мінометних, 55 артилерійських та 30 танкових снарядів", - розповів О.Мотузяник.

За його словами, статистика свідчить, що ворожі обстріли починаються відразу ж після опівночі, потім ближче до світанку припиняються, вранці обстріли поновлюються, а в другій половині дня бойові дії розгортаються на повну силу досягаючи максимуму з настанням вечірніх сутінків.

"Найскладніша ситуація залишається у Мар'їнському районі, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. На українські міста і сели продовжують сипатися смертоносні ворожі міни і снаряди", - додав він.

Крім того, 5 лютого на маріупольському напрямку відбулося 23 випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, у 19 випадках противник застосовував важку зброю.

Як повідомляв УНН, 6 лютого в Авдіївці бойовики вели обстріли 11 годин з перервами, при чому застосовуючи і важке озброєння.

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