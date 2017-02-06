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Боевики выпустили 180 снарядов из минометов на мариупольском направлении - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Количество вражеских обстрелов на рубежах Мариупольского направления превышает аналогичные показатели на двух других направлениях и огонь ведется по всей линии фронта, в том числе и с применением тяжелого оружия. Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Боевики выпустили 180 снарядов из минометов на мариупольском направлении - Минобороны

"По-прежнему боевые действия ведутся по всему фронту, противник применяет тяжелое вооружение, ведет огонь и днем ​​и ночью. Российско-оккупационные войска выпустили по нашим позициям более 180 минометных, 55 артиллерийских и 30 танковых снарядов", - рассказал А.Мотузяник.

По его словам, статистика свидетельствует, что враждебные обстрелы начинаются сразу же после полуночи, потом ближе к рассвету прекращаются, утром обстрелы возобновляются, а во второй половине дня боевые действия разворачиваются в полную силу достигая максимума с наступлением вечерних сумерек.

"Самая сложная ситуация остается в Марьинском районе, а также на участке фронта Павлополь-Широкино. На украинские города и села продолжают сыпаться смертоносные вражеские мины и снаряды", - добавил он.

Кроме того, 5 февраля на мариупольском направлении произошло 23 случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, в 19 случаях противник применял тяжелое оружие.

Как сообщал УНН, 6 февраля в Авдеевке боевики вели обстрелы 11 часов с перерывами, причем применяя и тяжелое вооружение.

Украинские Национальные Новости

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