Боевики выпустили 180 снарядов из минометов на мариупольском направлении - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Количество вражеских обстрелов на рубежах Мариупольского направления превышает аналогичные показатели на двух других направлениях и огонь ведется по всей линии фронта, в том числе и с применением тяжелого оружия. Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По-прежнему боевые действия ведутся по всему фронту, противник применяет тяжелое вооружение, ведет огонь и днем и ночью. Российско-оккупационные войска выпустили по нашим позициям более 180 минометных, 55 артиллерийских и 30 танковых снарядов", - рассказал А.Мотузяник.
По его словам, статистика свидетельствует, что враждебные обстрелы начинаются сразу же после полуночи, потом ближе к рассвету прекращаются, утром обстрелы возобновляются, а во второй половине дня боевые действия разворачиваются в полную силу достигая максимума с наступлением вечерних сумерек.
"Самая сложная ситуация остается в Марьинском районе, а также на участке фронта Павлополь-Широкино. На украинские города и села продолжают сыпаться смертоносные вражеские мины и снаряды", - добавил он.
Кроме того, 5 февраля на мариупольском направлении произошло 23 случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, в 19 случаях противник применял тяжелое оружие.
Как сообщал УНН, 6 февраля в Авдеевке боевики вели обстрелы 11 часов с перерывами, причем применяя и тяжелое вооружение.