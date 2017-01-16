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Бойовики вимагають відпустити 700 затриманих в обмін на близько 50 українців – І.Геращенко

Бойовики вимагають відпустити 700 затриманих в обмін на близько 50 українців – І.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. ОРДЛО наполягає на амністії та вимагає відпустити 700 бойовиків в обмін на близько 50 українських полонених. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник української сторони у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.

“Попри заклик лідерів нормандського формату і ТКГ звільнити до Нового року заручників і жест доброї волі з боку української сторони й одностронню передачу 15 осіб, звільнення заручників й надалі заблоковане. При цьому представники ОРДЛО заявили, що їх жестом доброї волі була передача Тараса Колодія і двох жінок, долю яких разом з усіма іншими заручниками ми неодноразово обговорювали в Мінську. А зараз вони знову наполягають на негайній амністії як передумові звільнення і передачі їм близько 700 осіб в обмін на близько 50”, — повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, Н.Савченко опублікувала оновлені списки полонених.

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