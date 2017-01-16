Боевики требуют отпустить 700 задержанных в обмен на около 50 украинцев - И.Геращенко

"Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до Нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностронню передачу 15 человек, освобождение заложников и в дальнейшем заблокировано. При этом представители ОРДЛО заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых вместе со всеми другими заложниками мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50", - сообщила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, Н.Савченко опубликовала обновленные списки пленных.