Боевики требуют отпустить 700 задержанных в обмен на около 50 украинцев - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. ОРДЛО настаивает на амнистии и требует отпустить 700 боевиков в обмен на около 50 украинских пленных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до Нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностронню передачу 15 человек, освобождение заложников и в дальнейшем заблокировано. При этом представители ОРДЛО заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых вместе со всеми другими заложниками мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50", - сообщила И.Геращенко.
Как сообщал УНН, Н.Савченко опубликовала обновленные списки пленных.