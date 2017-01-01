Бойовики використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На луганському напрямку бойовики тричі порушвали режим тиші, та використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На луганському напрямку окупанти для ведення вогню по наших позиціях неодноразово використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської, а стрілецьку зброю – біля Сизого", - йдеться в повідомленні.
Також в прес-центрі додали, що за добу на луганському напрямку бойовики тричі порушвали режим тиші.
Як повідомляв УНН, з початку доби незаконні збройні формування 22 рази обстрілювали позиції українських військових.