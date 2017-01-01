Боевики использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. На луганском направлении боевики трижды нарушали режим тишины, и использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На луганском направлении оккупанты для ведения огня по нашим позициям неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие - у Сизого", - говорится в сообщении.
Также в пресс-центре добавили, что за сутки на луганском направлении боевики трижды нарушали режим тишины.
Как сообщал УНН, с начала суток незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреливали позиции украинских военных.