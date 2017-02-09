Бойовики відмовляються забирати тіла своїх загиблих - оперативне командування "Південь"

“На сьогоднішній день бойовики незаконних збройних формувань відмовляються забирати тіла убитих під населеним пунктом Авдіївка Донецької області. Офіцери управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України та відділу „евакуація-200“ повідомляють, що бойовики на контакт не виходять і відповідно, забирати тіла не збираються”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, бойовики вчергове обстріляли Авдіївку, поранено чоловіка.