Бойовики відмовляються забирати тіла своїх загиблих - оперативне командування "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Бойовики на контакт не виходять і забирати тіла своїх товаришів, убитих під Авдіївкою, не збираються. Про це проінформували на офіційній сторінці у Facebook оперативного командування "Південь".
“На сьогоднішній день бойовики незаконних збройних формувань відмовляються забирати тіла убитих під населеним пунктом Авдіївка Донецької області. Офіцери управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України та відділу „евакуація-200“ повідомляють, що бойовики на контакт не виходять і відповідно, забирати тіла не збираються”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, бойовики вчергове обстріляли Авдіївку, поранено чоловіка.