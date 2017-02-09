Боевики отказываются забирать тела своих погибших - оперативное командование «Юг»
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Боевики на контакт не выходят и забирать тела своих товарищей, убитых под Авдеевкой, не собираются. Об этом проинформировали на официальной странице в Facebook оперативного командования "Юг".
"На сегодняшний день боевики незаконных вооруженных формирований отказываются забирать тела убитых под населенным пунктом Авдеевка Донецкой области. Офицеры управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины и отдела "эвакуация-200" сообщают, что боевики на контакт не выходят и соответственно, забирать тела не собираются ", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, боевики в очередной раз обстреляли Авдеевку, ранен мужчина .