Боевики отказываются забирать тела своих погибших - оперативное командование «Юг»

"На сегодняшний день боевики незаконных вооруженных формирований отказываются забирать тела убитых под населенным пунктом Авдеевка Донецкой области. Офицеры управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины и отдела "эвакуация-200" сообщают, что боевики на контакт не выходят и соответственно, забирать тела не собираются ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, боевики в очередной раз обстреляли Авдеевку, ранен мужчина .