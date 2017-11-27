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Бойовики від початку доби 11 разів порушили перемир’я на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Бойовики сьогодні продовжували порушувати перемир’я та застосовувати на різних ділянках лінії зіткнення окрім піхотного озброєння й міномети. Від початку доби зафіксовано 11 обстрілів, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.

Так, за інформацією прес-центру, на Луганському напрямку противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм біля Трьохізбенки та Кримського.

“Також, впродовж дня, незаконні збройні формування обстрілювали наші підрозділи з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, такі збройні провокації відбулися на підступах до Луганського, Травневого, Лобачевого, Малинового і Лопаскиного”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого тижня в зоні АТО загинуло 34 бойовики

За даними прес-центру, на Донецькому напрямку з гранатометів та легкого піхотного озброєння ворог вів вогонь у районі Водяного і Гнутового, що на Приазов’ї, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — біля Красногорівки. Окрім того, наші позиції у передмісті Авдіївки окупанти протягом двох годин обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

“Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав”, — зазначили у прес-центрі.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

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