Боевики от начала суток 11 раз нарушили перемирие на Донбассе

Так, по информации пресс-центра, на Луганском направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм у Трехизбенки и Крымского.

"Также, в течение дня, незаконные вооруженные формирования обстреливали наши подразделения из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, такие вооруженные провокации произошли на подступах к Луганскому, Майскому, Лобачевому, Малиновому и Лопаскино", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, на Донецком направлении из гранатометов и легкого пехотного вооружения противник вел огонь районе Водяного и Гнутово, что на Приазовье, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Красногоровки. Кроме того, наши позиции в пригороде Авдеевки оккупанты в течение двух часов обстреливали из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.