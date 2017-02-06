Бойовики вели вогонь із важкої зброї на передовій і в прифронтовій смузі Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Незважаючи на певну деескалацію на Донеччині, наразі неспокійна ситуація залишається на флангах Авдіївки, на Світлодарській дузі та під Горлівкою, оскільки бойовики зосередили важку зброю на передовій. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Як і раніше, вкрай неспокійна ситуація на флангах Авдіївки, зокрема в районах Кам’янки та позиції шахта Бутівка. Аналогічна ситуація на Світлодарській дузі, під Горлівкою і в районі донецького летовища”, — розповів О.Мотузяник.
За його словами, незважаючи на певну деескалацію порівняно з серединою минулого тижня бойовики не полишають своїх агресивних намірів.
“Масово застосовується важка зброя, яку противник зосередив на передовій, а також у своїй прифронтовій смузі. Зазначимо, що українські війська вели вогонь у відповідь”, — додав він.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, 17 з яких — із використанням важкої зброї.
Як повідомляв УНН, 6 лютого в Авдіївці бойовики вели обстріли 11 годин з перервами, при чому застосовуючи і важке озброєння.