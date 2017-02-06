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Боевики вели огонь из тяжелого оружия на передовой и в прифронтовой полосе Донецкой области

Киев • УНН

 • 5321 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Несмотря на определенную деэскалацию в Донецкой области, в настоящее время неспокойная ситуация остается на флангах Авдеевки, на Светлодарской дуге и под Горловкой, поскольку боевики сосредоточили тяжелое оружие на передовой. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Боевики вели огонь из тяжелого оружия на передовой и в прифронтовой полосе Донецкой области

"По-прежнему, крайне неспокойная ситуация на флангах Авдеевки, в частности в районах Каменки и позиции шахта Бутовка. Аналогичная ситуация на Светлодарской дуге, под Горловкой и в районе донецкого аэропорта ", - рассказал А.Мотузяник.

По его словам, несмотря на определенную деэскалацию по сравнению с серединой прошлой недели боевики не оставляют своих агрессивных намерений.

"Массово применяется тяжелое оружие, которое противник сосредоточил на передовой, а также в своей прифронтовой полосе. Отметим, что украинские войска вели огонь в ответ", - добавил он.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 17 из которых - с использованием тяжелого оружия.

Как сообщал УНН, 6 февраля в Авдеевке боевики вели обстрелы 11часов с перерывами, причем применяя и тяжелое вооружение.

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