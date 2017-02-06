Боевики вели огонь из тяжелого оружия на передовой и в прифронтовой полосе Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Несмотря на определенную деэскалацию в Донецкой области, в настоящее время неспокойная ситуация остается на флангах Авдеевки, на Светлодарской дуге и под Горловкой, поскольку боевики сосредоточили тяжелое оружие на передовой. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По-прежнему, крайне неспокойная ситуация на флангах Авдеевки, в частности в районах Каменки и позиции шахта Бутовка. Аналогичная ситуация на Светлодарской дуге, под Горловкой и в районе донецкого аэропорта ", - рассказал А.Мотузяник.
По его словам, несмотря на определенную деэскалацию по сравнению с серединой прошлой недели боевики не оставляют своих агрессивных намерений.
"Массово применяется тяжелое оружие, которое противник сосредоточил на передовой, а также в своей прифронтовой полосе. Отметим, что украинские войска вели огонь в ответ", - добавил он.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 17 из которых - с использованием тяжелого оружия.
Как сообщал УНН, 6 февраля в Авдеевке боевики вели обстрелы 11часов с перерывами, причем применяя и тяжелое вооружение.