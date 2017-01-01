Бойовики вчора 30 разів стріляли по українських позиціях на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом минулої доби на маріупольському напрямку незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Всього за добу на маріупольському напрямку відбулося 30 ворожих обстрілів, зокрема 3 з важкого озброєння", - повідомив він.
За словами речника Міноборони з питань АТО, головною гарячою точкою вчора було селище Водяне.
"Між 12 і 14 годинами послідовно відбувся спочатку артилерійський, а потім потужний мінометний обстріл з боку противника", - уточнив він.
Як і раніше, зазначив О.Мотузяник, основні бовові дії на маріупольському напрямку тривають на ділянці фронту Павлопіль-Широкине. Проте вчора окупанти порушували режим тиші і в інших місцях: у Мар’їнському і Волноваському районах.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення АТО загиблих немає, але один наш воїн зазнав поранення.