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Боевики вчера 30 раз открывали огонь по украинским позициям на мариупольском направлении

Боевики вчера 30 раз открывали огонь по украинским позициям на мариупольском направлении

Киев • УНН

 • 6748 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования 30 раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Всего за сутки на мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 3 из тяжелого вооружения", - сообщил он.

По словам спикера Минобороны по вопросам АТО, главной горячей точкой вчера был поселок Водяное.

"Между 12 и 14 часами последовательно состоялся сначала артиллерийский, а затем мощный минометный обстрел со стороны противника", - уточнил он.

Как и ранее, отметил А.Мотузяник, основные боевые действия на мариупольском направлении продолжаются на участке фронта Павлополь-Широкино. Однако вчера оккупанты нарушали режим тишины и в других местах: в Марьинском и Волновахском районах.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибших нет, но один наш воин получил ранение.

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