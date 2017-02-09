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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики вчергове обстріляли Авдіївку, поранено чоловіка

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Бойовики вчергове обстріляли “стару” частину Авдіївки близько 14.40. Постраждали вул. Соборна та Тургенєва. Осколкове поранення отримав чоловік 1967 р. н.. На місці працює поліція. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Донецької області, повідомляє УНН.

Бойовики вчергове обстріляли Авдіївку, поранено чоловіка

У момент обстрілу чоловік перебував у власному дворі по вул. Соборній. З пораненнями руки та лопатки його госпіталізовано у міську лікарню.

Крім того руйнувань зазнали будинки 12 та 14 по вул. Тургенєва. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Правоохоронці обходять район, фіксують пошкодження та виявляють тих, кому може бути потрібна допомога.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб.

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