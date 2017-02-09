Боевики в очередной раз обстреляли Авдеевку, ранен мужчина
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Боевики в очередной раз обстреляли "старую" часть Авдеевки около 14.40. Пострадали ул. Соборная и Тургенева. Осколочное ранение получил мужчина 1967 г.р. На месте работает полиция. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщает УНН.
В момент обстрела мужчина находился в собственном дворе по ул. Соборной. С ранениями руки и лопатки был госпитализирован в городскую больницу.
Кроме того разрушениям подверглись дома 12 и 14 по ул. Тургенева. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Правоохранители обходят район, фиксируют повреждения и обнаруживают тех, кому может потребоваться помощь.
Напомним, как сообщал УНН, с начала суток боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб.