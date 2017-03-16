Бойовики в зоні АТО під виглядом перевірки грабують населення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Окупанти продовжують займатися мародерством і під приводом перевірок грабують помешкання цивільних осіб. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Продовжує збільшуватись кількість випадків скоєння злочинів військовослужбовцями російських окупаційних військ у відношенні до цивільного населення. Так, з метою особистого збагачення, військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК відкрито займаються мародерством, під приводом перевірки грабують помешкання цивільних осіб, які тимчасово виїхали з н.п.Пікузи”, — йдеться у повідомленні.
Як передавав УНН, за інформацією наданою ОБСЄ, з початку 2017 року в зоні проведення АТО постраждало 86 цивільних осіб.