Боевики в зоне АТО под видом проверки грабят население

"Продолжает увеличиваться количество случаев совершения преступлений военнослужащими российских оккупационных войск в отношении гражданского населения. Так, с целью личного обогащения, военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК открыто занимаются мародерством, под предлогом проверки грабят квартиры гражданских лиц, которые временно выехали из н.п.Пикузы ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по информации предоставленной ОБСЕ, с начала 2017 года в зоне проведения АТО пострадало 86 гражданских лиц .