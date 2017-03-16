Боевики в зоне АТО под видом проверки грабят население
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Оккупанты продолжают заниматься мародерством и под предлогом проверок грабят квартиры гражданских лиц. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Продолжает увеличиваться количество случаев совершения преступлений военнослужащими российских оккупационных войск в отношении гражданского населения. Так, с целью личного обогащения, военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК открыто занимаются мародерством, под предлогом проверки грабят квартиры гражданских лиц, которые временно выехали из н.п.Пикузы ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по информации предоставленной ОБСЕ, с начала 2017 года в зоне проведения АТО пострадало 86 гражданских лиц .