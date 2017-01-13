Бойовики в авдіївській промзоні минулої доби випустили понад 70 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Минулої доби в авдіївській промзоні бойовики вели пятигодинний обстріл, впродовж якого випустили понад 70 мін по позиціях українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Важкою зберігається обстановка у авдіївській промзоні. Сумарно ворожі обстріли тамтешніх українських позицій тривали майже 5 годин, впродовж яких бойовики активно використовували кулемети, гранатомети та випустили понад 70 мінометних мін”, — сказав він.
Крім цього, минулої доби низка ворожих обстрілів з важкого озброєння відбулася у сусідніх з промзоною Кам’янці та позиції “Шахта Путилівська”.
На Горлівському периметрі бойові дії велися лише на півночі, поблизу Зайцевого. Знову ж таки, при цьому ворог застосовував міномети, додав О.Мотузяник.
Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів.
Нагадаємо, бойовики минулої доби двічі провели потужні обстріли в авдіївській промзоні.