Боевики в Авдеевской промзоне за прошедшие сутки выпустили более 70 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За прошедшие сутки в Авдеевской промзоне боевики вели пятичасовой обстрел, в течение которого было выпущено более 70 мин по позициям украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Тяжелой сохраняется обстановка в Авдеевской промзоне. Суммарно враждебные обстрелы местных украинских позиций продолжались почти 5 часов, в течение которых боевики активно использовали пулеметы, гранатометы и выпустили более 70 минометных мин ", - сказал он.
Кроме этого, за минувшие сутки ряд вражеских обстрелов из тяжелого вооружения состоялся в соседних с промзоной Каменке и позиции "Шахта Путиловская".
На Горловском периметре боевые действия велись только на севере, вблизи Зайцево. Опять же, при этом враг применял минометы, добавил А.Мотузяник.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 16 вражеских обстрелов.
Напомним, боевики прошедшие сутки дважды провели мощные обстрелы в Авдеевской промзоне .