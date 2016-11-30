Бойовики у районі Тельманового обладнують нові склади з боєприпасами - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Бойовики у зоні АТО продовжуть перекидати боєприпаси, зокрема, у районі Тельманового обладнують нові склади з боєприпасами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Від Старобешево та Іловайська в район населеного пункту Тельманове і Стила продовжується перекидання окупантами боєприпасів і предметів МТП. За добу фіксується по 8-10 вантажних машин. За попередніми даними, в районі Тельманового противник обладнує нові склади з боєприпасами. В районі Старомихайлівки прибуло підсилення (можливо ротація) — до „мотострілкової роти“ російських найманців, на декількох вантажних автобусах”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, ворог підсилює свої позиції на ділянці від Сокольників до Новотошковки, з Алчевська в бік Михайловської розв’язки і на Зимогір'я, а також по Бахмутській трасі в бік Донецького.
Як повідомляв УНН, у районі Петровського та в Олександрівці було помічено перекидання підкріплення командуванням російсько-терористичних військ.