Боевики в районе Тельманово оборудуют новые склады с боеприпасами - "Информационное сопротивление"

"От Старобешево и Иловайска в район населенного пункта Тельманово и Стыла продолжается переброска оккупантами боеприпасов и предметов МТП. В сутки фиксируется по 8-10 грузовых машин. По предварительным данным, в районе Тельманово противник оборудует новые склады с боеприпасами. В район Старомихайловки прибыло усиление (возможно ротация) - до "мотострелковой роты" русских наемников, на нескольких грузовых автобусах ", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг усиливает свои позиции на участке от Сокольников до Новотошковки, из Алчевска в сторону Михайловской развязки и на Зимогорье, а также по Бахмутской трассе в сторону Донецкого.

Как сообщал УНН, в районе Петровского и в Александровке было замечено переброски подкреплений командованием российско-террористических войск.