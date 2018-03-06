Бойовики у районі Луганського застосували гранатомети і кулемети, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. З початку доби бойовики один раз порушили режим тиші, застосувавши проти сил АТО під Луганським гранатомети та великокаліберні кулемети, втрат серед українських військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
«На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я. Від початку доби зафіксовано один обстріл укріплень українських захисників.
На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське.
Унаслідок цього обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав. Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовців наших підрозділів продовжують пильно стежити за зміною обстановки у ворожому стані та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо противник вдасться до збройних провокацій.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець ЗСУ.