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Боевики в районе Луганского применили гранатометы и пулеметы, потерь нет

Боевики в районе Луганского применили гранатометы и пулеметы, потерь нет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала суток боевики раз нарушили режим тишины, применив против сил АТО под Луганским гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, потерь среди украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

“На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников.

На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское.

В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие наших подразделений продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий ВСУ.

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