Боевики в районе Луганского применили гранатометы и пулеметы, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала суток боевики раз нарушили режим тишины, применив против сил АТО под Луганским гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, потерь среди украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
“На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников.
На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское.
В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие наших подразделений продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий ВСУ.