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Бойовики у М'янмі кілька годин тримали в заручниках близько 40 туристів

Бойовики у М'янмі кілька годин тримали в заручниках близько 40 туристів

Київ • УНН

 • 10165 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Близько 40 туристів з Таїланду, взятих раніше в заручники на території М’янми, звільнені в результаті переговорів. Про це повідомляє телеканал Nation TV з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.

За даними телеканалу, туристична група утримувалася бойовиками на території національного округу Карен, що межує на північному заході з Таїландом.

За даними Nation TV, заручників взяла етнічна група бойовиків, що складається з представників народності карени. Вони вимагали від влади Таїланду в обмін на заручників звільнити одного зі своїх членів, якого правоохоронці королівства раніше затримали за звинуваченням у контрабанді біженців.

Після переговорів з владою бойовики погодилися відпустити всіх заручників. Інші деталі цього інциденту поки не відомі.

За даними газети “Кхаосод”, бойова група з М’янми утримувала 37 підданих Таїланду. Бойовики не затримані і загрожують знову взяти заручників з числа жителів Таїланду, якщо їх вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, 15 січня бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” викрали 13 викладачів із релігійної школи, що в східній провінції Афганістану Нангархар.

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