Бойовики у М'янмі кілька годин тримали в заручниках близько 40 туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Близько 40 туристів з Таїланду, взятих раніше в заручники на території М’янми, звільнені в результаті переговорів. Про це повідомляє телеканал Nation TV з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
За даними телеканалу, туристична група утримувалася бойовиками на території національного округу Карен, що межує на північному заході з Таїландом.
За даними Nation TV, заручників взяла етнічна група бойовиків, що складається з представників народності карени. Вони вимагали від влади Таїланду в обмін на заручників звільнити одного зі своїх членів, якого правоохоронці королівства раніше затримали за звинуваченням у контрабанді біженців.
Після переговорів з владою бойовики погодилися відпустити всіх заручників. Інші деталі цього інциденту поки не відомі.
За даними газети “Кхаосод”, бойова група з М’янми утримувала 37 підданих Таїланду. Бойовики не затримані і загрожують знову взяти заручників з числа жителів Таїланду, якщо їх вимоги не будуть виконані.
Нагадаємо, 15 січня бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” викрали 13 викладачів із релігійної школи, що в східній провінції Афганістану Нангархар.