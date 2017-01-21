Боевики в Мьянме несколько часов держали в заложниках около 40 туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Около 40 туристов из Таиланда, взятых ранее в заложники на территории Мьянмы, освобождены в результате переговоров. Об этом сообщает телеканал Nation TV со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
По данным телеканала, туристическая группа удерживалась боевиками на территории национального округа Карен, который граничит на северо-западе с Таиландом.
По данным Nation TV, заложников взяла этническая группа боевиков, состоящая из представителей народности карены. Они требовали от властей Таиланда в обмен на заложников освободить одного из своих членов, которого правоохранители королевства ранее задержали по обвинению в контрабанде беженцев.
После переговоров с властью боевики согласились отпустить всех заложников. Другие детали этого инцидента пока не известны.
По данным газеты "Кхаосод", боевая группа из Мьянмы удерживала 37 подданных Таиланда. Боевики не задержаны и угрожают снова взять заложников из числа жителей Таиланда, если их требования не будут выполнены.
Напомним, 15 января боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили 13 преподавателей из религиозной школы, что в восточной провинции Афганистана Нангархар.