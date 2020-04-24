Бойовики тричі здійснили обстріл позицій ОС: поранено бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики вже тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 24 квітня, за наявною станом на 12.00 інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення. Захисники України вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби", - сказав Гуцуляк.
З його слів, зокрема, збройні формування РФ двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів.
Після 05:45 ранку, протягом години, від Золотого-5 з мінометів 120-го калібру окупанти випустили 20 мін по наших оборонцях Оріхового.
З 06:15 з напрямку від окупованого села Соснівське ворог випустив 23 міни 82-го калібру по захисникам Павлополя.
Після 07:40 від Саханки окупанти порушили режим тиші з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння поблизу Лебединського.
"Підрозділи Об’єднаних сил рішуче придушували ворожу збройну активність. За наявною інформацією, від початку доби один наш герой отримав осколкове поранення. Захисника евакуйовано до медичного закладу. Стан його здоров’я — задовільний", - додав речник МО.
Як повідомляв УНН, 23 квітня збройні формування Російської Федерації, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.