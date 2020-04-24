Боевики трижды совершили обстрел позиций ОС: ранен боец

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики уже трижды нарушили режим прекращения огня. Вследствие враждебных действий ранения получил один украинский военный. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 24 апреля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения. Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия, применяя дежурные огневые средства", - сказал Гуцуляк.

По его словам, в частности, вооруженные формирования РФ дважды вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов.

После 5:45 утра, в течение часа, от Золотого-5 из минометов 120-го калибра оккупанты выпустили 20 мин по нашим защитникам Орехового.

С 6:15 по направлению от оккупированного села Сосновское враг выпустил 23 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя.

После 7:40 от Саханки оккупанты нарушили режим тишины из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Лебединского.

"Подразделения Объединенных сил решительно подавляли вражескую вооруженную активность. По имеющейся информации, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение. Защитник эвакуирован в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - добавил пресс-секретарь МО.

Как сообщал УНН, 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

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