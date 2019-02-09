Бойовики тричі за сьогодні обстріляли позиції ОС на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Від початку доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли українських позицій на Донбасі. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"Від початку цієї доби станом на 12:00 вже зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли. При цьому російсько-окупаційні війська застосували важке озброєння", - повідомив Гуцуляк.
Він зазначив, що, порушивши мінські угоди, після 8:00 противник випустив 6 мін калібру 82 мм в районі Кримського. Пізніше, з 9:30 українські військові у Пісках зафіксували розриви 4 ворожих мін калібру 120 мм.
Крім того, з 10:40 окупанти знову вели обстріли оборонців Кримського, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети.
За наявною інформацією, втрат у складі підрозділів Об’єднаних сил немає.
Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових.