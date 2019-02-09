Боевики трижды за сегодня обстреляли позиции ОС на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела украинских позиций на Донбассе. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 уже зафиксировано 3 прицельных враждебных обстрела. При этом российско-оккупационные войска применили тяжелое вооружение", - сообщил Гуцуляк.
Он отметил, что, нарушив минские соглашения, после 8:00 противник выпустил 6 мин калибра 82 мм в районе Крымского. Позже, с 9:30 украинские военные в Песках зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 120 мм.
Кроме того, с 10:40 оккупанты снова вели обстрелы защитников Крымского, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
По имеющейся информации, потерь в составе подразделений Объединенных сил нет.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных.