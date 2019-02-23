Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Протягом доби, у період з 00.00 до 18.00, противник тричі обстріляв позиції військ Об'єднаних сил, при цьому два рази – застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, передає УНН із посилання на прес-центр ООС.
"...у період з 00.00 до 18.00, противник тричі обстріляв позиції військ, при цьому два рази – застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв українських захисників із протитанкового ракетного комплексу у районі населеного пункту Чермалик, повідомили у прес-центрі.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Катеринівка, зазначено у повідомленні.
У прес-центрі також повідомили, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
"Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у прес-центрі.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донбасу поблизу блокпосту бойовиків на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних громадян.