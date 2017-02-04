Бойовики стріляниною перешкодили ремонту ЛЕП в Авдіївці - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні електромонтажники разом із службовцями ДСНС знову виходили на місце пориву ЛЕП, щоб відновити електропостачання для Авдіївки. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Було виявлено два пориви лінії електропередач. Монтажники обленерго підготувались до ремонту, але коли один із них піднявся на опору ЛЕП, російські наймити відкрили по ньому стрілянину. На щастя, монтажник не отримав поранень, але ремонтні роботи довелось припинити і о 14.45 бригада вимушена була повернутися назад,” — йдеться в повідомленні.
“Готуємось завтра знову вийти на ремонт ЛЕП,” — додав він.
Нагадаємо, що зранку від російської сторони в СЦКК було отримано письмове підтвердження щодо припинення вогню, зранку групи електромонтерів та розмінувальників знову вийшли на лінію пориву ЛЕП під Авдіївкою.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.