Боевики стрельбой помешали ремонту ЛЭП в Авдеевке - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня электромонтажники вместе со служащими ГСЧС снова выходили на место порыва ЛЭП, чтобы восстановить электроснабжение для Авдеевки. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Было выявлено два порывы линии электропередач. Монтажники облэнерго подготовились к ремонту, но когда один из них поднялся на опору ЛЭП, российские наемники открыли по нему стрельбу. К счастью, монтажник не получил ранений, но ремонтные работы пришлось прекратить и в 14.45 бригада вынуждена была вернуться назад ", - говорится в сообщении.
"Готовимся завтра снова выйти на ремонт ЛЭП", - добавил он.
Напомним, что утром от российской стороны в СЦКК было получено письменное подтверждение о прекращении огня, утром группы электромонтеров и разминирования снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевка.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.