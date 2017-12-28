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Бойовики сьогодні здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Попри досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України, передає УНН з посиланням на прес-центрі штабу АТО.

Бойовики сьогодні здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО

“Сьогодні загарбники здійснили три прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку. На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь біля Павлополя. Спочатку ворог вів вогонь із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а згодом посилив тиск — і випустив п’ять 82-мм мін та здійснив обстріли з гранатометів. Крім того, у передмісті Красногорівки противник порушив перемир’я зі стрілецької зброї”, — розповіли в прес-центрі.

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У повідомленні також зазначено, що на інших ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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"Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - додали у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці отримали поранення.

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