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Боевики сегодня совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО

Киев • УНН

 • 10763 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики сегодня совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО

"Сегодня захватчики совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении. На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям возле Павлополя. Сначала противник вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а затем усилил давление - и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия", - рассказали в пресс-центре.

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В сообщении также отмечается, что на других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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"Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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