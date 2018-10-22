Бойовики сьогодні двічі обстріляли позиції українських військ

"З початку цієї доби станом на 11 годину зафіксовано 2 прицільні обстріли позицій і підрозділів Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ", – сказав речник.



За його словами, вночі ворог вів обстріл з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Новотроїцького. Українські захисники, застосовуючи штатне піхотне озброєння та без порушення мінських угод примусили окупантів до подальшого дотримання режиму тиші. Окрім цього, зранку російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї поблизу Мар’їнки.



"Втрат серед захисників України від початку поточної доби немає", - додав Гуцуляк.



Як повідомляв УНН, у результаті стрілянини поблизу Мар’їнки отримав поранення місцевий житель.