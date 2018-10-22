Бойовики сьогодні двічі обстріляли позиції українських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування з початку доби двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед наших бійців немає. Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"З початку цієї доби станом на 11 годину зафіксовано 2 прицільні обстріли позицій і підрозділів Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ", – сказав речник.
За його словами, вночі ворог вів обстріл з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Новотроїцького. Українські захисники, застосовуючи штатне піхотне озброєння та без порушення мінських угод примусили окупантів до подальшого дотримання режиму тиші. Окрім цього, зранку російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї поблизу Мар’їнки.
"Втрат серед захисників України від початку поточної доби немає", - додав Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, у результаті стрілянини поблизу Мар’їнки отримав поранення місцевий житель.