Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли позиції українських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування з початком цієї доби чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед наших бійців немає. Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"З початком цієї доби станом на 11:00 зафіксовано 4 прицільні ворожі обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, які окупанти знову вели на Донецькому напрямку", - повідомив речник.
За його словами, російсько-окупаційні війська продовжували порушувати режим тиші зі стрілецької зброї поблизу Водяного, Лебединського та двічі – в районі Гнутового.
"Втрат серед захисників України від початку поточної доби немає", - зазначив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.