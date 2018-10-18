Боевики сегодня четыре раза обстреляли позиции украинских войск

"С началом этого периода по состоянию на 11:00 зафиксировано 4 прицельные враждебные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил, которые оккупанты снова вели на Донецком направлении", - сообщил пресс-секретарь.



По его словам, российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины из стрелкового оружия вблизи Водяного, Лебединского и дважды - в районе Гнутово.



"Потерь среди защитников Украины от начала текущих суток нет", - отметил Гуцуляк.



Как сообщал УНН, 17 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск.